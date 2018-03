PF prende mulher de Nem e 5 policiais da UPP da Rocinha

Na operação, a polícia também prendeu, no Mato Grosso do Sul, Danúbia Rangel, mulher do traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha. Desde a prisão do marido, em novembro de 2011, Danúbia vem alternando períodos de estadia no Rio e em Campo Grande, onde Nem cumpre pena num presídio federal.

Quatro policiais presos fazem parte do Grupo Tático de Proximidade, responsável por patrulhar o morro em busca de armas e drogas, e outro faz parte do Setor de Inteligência da PM. A operação contou com o apoio da Secretaria de Segurança.

Os policiais estão prestando depoimento na sede da PF. Pela manhã, agentes federais revistaram os armários dos PMs na sede da UPP da Rocinha. A Polícia Federal já solicitou a transferência de Danúbia para o Rio de Janeiro.