PF prende nove acusados de tráfico internacional no Sul Operações conjuntas da Polícia Federal no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai desarticularam um esquema de tráfico internacional de drogas nesta terça-feira, 03, em diversas cidades do Sul do Pais. Ao todo, os policiais brasileiros e paraguaios cumpriram 24 mandados de prisão preventiva, prenderam nove pessoas em flagrante e seguem procurando outras duas, contra as quais há mandados expedidos pela Justiça. Também foram apreendidos veículos, armas, explosivos e meio quilo de cocaína.