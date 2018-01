PF prende traficantes paraguaios e apreende R$ 393 mil

Os agentes monitoravam os movimentos do suspeito e descobriram que ele faria o pagamento de um volume de drogas já entregue pelos traficantes paraguaios. A PF tinha obtido um mandado de prisão contra o brasileiro e o surpreendeu quando ele se encontrava com os paraguaios para fazer a entrega do dinheiro. As cédulas estavam acondicionadas em pacotes. Os paraguaios fariam parte de uma quadrilha que abastece traficantes brasileiros com drogas trazidas da Bolívia. PF vai prosseguir com as investigações para chegar a outros integrantes da organização.