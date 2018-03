PF vai investigar cartazes contra gays em Pernambuco O grupo gay Leões do Norte pediu à Polícia Federal que investigue a atuação de grupos supostamente ligados aos skinheads em Pernambuco. Desde domingo, dia seguinte ao Dia do Orgulho Gay, cartazes com a frase "Orgulho Gay? Não, obrigado" foram afixados nos postes de ruas centrais do município metropolitano do Cabo de Santo Agostinho, assinados pelos grupos Frente Nacionalista de Pernambuco e Carecas do Brasil (PE). O Leões do Norte, criado em 2001, nunca tinha ouvido falar nestes grupos e teme que eles estejam por trás dos assassinatos de 12 homossexuais ocorridos neste ano em Pernambuco, seis deles travestis. O assessor de imprensa da PF em Pernambuco, Giovane Santoro, explicou que casos ligados à homofobia não são de competência do órgão, que assim mesmo irá ajudar nas investigações. "O que for apurado, inclusive sobre a eventual existência dos skinheads em Pernambuco, repassaremos para a polícia civil", afirmou ele.