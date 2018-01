Philips bancará festa do réveillon brasileiro em Second Life A holandesa Philips também será uma das empresas envolvidas no patrocínio de eventos ligados ao réveillon 2006-2007, só que no mundo virtual do jogo Second Life. A festa será realizada em cinco pontos diferentes, inclusive na recém-lançada Ilha Brasil, das 0h30 às 6h, horário brasileiro de verão, do dia 1º de janeiro. Haverá distribuição de camisetas brancas, fitinhas para o pulso e sandálias para os participantes (itens promocionais podem ser dados por empresas ou criados e comercializados entre os usuários). O réveillon virtual também terá DJ, drinks especiais e um show de fogos interativo, no qual os usuários poderão selecionar mensagens para serem escritas no céu. Presença Em paralelo à festa do réveillon, a Philips Design, divisão responsável pelo projeto dos produtos da empresa holandesa, anunciou na Europa a sua entrada no Second Life. Com isso a empresa se junta a um contingente cada vez maior de empresas que incluem multinacionais como Adidas e IBM, além de empresas brasileiras, que estão estabelecendo representações dentro do mundo virtual do jogo.