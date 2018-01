Philips Electronics diz ter ganho caso de patente contra Nintendo no Reino Unido

O porta-voz da Philips Bjorn Teuwsen afirmou que a patente era relacionada a sistemas de rastreamento de movimento e gestos usados no console de jogos Wii.

"Trata-se de uma patente para movimento, gestos e controle de direcionamento que nós disponibilizamos para fabricantes de decodificadores e consoles de jogos através de um programa de licenciamento", disse ele.

"Nós estávamos tentando chegar a um acordo de licenciamento com a Nintendo desde 2011, mas como isso não deu certo entramos com a ação legal na Alemanha e no Reino Unido em 2012, na França em 2013 e nos Estados Unidos no mês passado", acrescentou.

A Philips se recusou a dar quaisquer detalhes sobre as possíveis implicações financeiras da decisão.

"Nós pedimos uma compensação justa pelo uso de nossas patentes", disse Teuwsen.

(Por Thomas Escritt e Anthony Deutsch)