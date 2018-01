Philips inova em porta-retrato com display digital

Enquanto todo mundo está preocupado com o WiFi, RSS e outras novidades para suas fotos digitais, a Philips se atém ao básico com seu auto-intitulado Porta-Retrato de Display Digital, segundo material publicado no blog de tecnologia Engadget. A empresa apresentou nesta segunda-feira, 7, sua nova linha de eletrônicos. Disponíveis nos tamanhos 14,2 centímetros, 17,8 cm e 20,3 cm, as novas molduras apresentam tecnologia para "esticar" as cores da imagem até as bordas do porta-retrato e também a função "montagem", que permite a visualização de diversas fotos ao mesmo tempo. Os preços variam de US$ 70 (aproximadamente R$ 122,5) a US$ 140 (R$ 245). Todos os modelos serão lançados na primeira quinzena de 2008.