Philips lança fone sem fio com Skype na IFA 2006 Durante a IFA 2006, evento de tecnologia e eletrônicos que acontece em Berlim, na Alemanha, a holandesa Philips anunciou um telefone sem fio que traz embutido o software de VoIP Skype. O grande destaque do VoIP841 é que ele dispensa o uso de um PC para fazer as ligações pela internet. O aparelho traz tela colorida que mostra opções do programa e nome dos contatos. Só é preciso uma conexão de banda larga à base do aparelho para iniciar as ligações. Ainda sem preço definido, o aparelho chega ao varejo mundial até o final do ano.