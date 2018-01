Philips lança novo MP3 player com 1GB de memória A Philips lançou no mercado brasileiro um novo tocador de música digital que reconhece arquivos em MP3 e WMA, além de trazer sintonizador de rádio FM integrado e gravador de voz. Com 1 GB de capacidade, o SA1335 tem capacidade para armazenar até 12 horas de músicas MP3 ou WMA e gravar, além de sintonizar até 30 canais FM. Na cor preta e prata, o MP3 player permite fazer gravações das músicas de rádio FM e também de voz por meio de um microfone embutido. O display traz a tecnologia de diodos orgânicos emissores de luz (OLED), com resolução 128 x 64 pixels. Este display tem a vantagem de consumir menos energia, preservando a bateria do aparelho. Outro diferencial do SA1335 é que ele traz um equalizador básico, que selecionar modos previamente estabelecidos que otimizam determinadas faixas de freqüência para realçar os estilos musicais. O aparelho pode ser ajustado em rock, funk, jazz, hip hop, clássico e dance.