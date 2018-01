Philips terá tocador portátil de mídia A Philips lança em setembro um novo tocador portátil de mídia nos mercados europeu e norte-americano: o PMC7230 pode tocar músicas, exibir fotos e filmes ou gravações de seriados a partir de videocassetes, gravadores de DVD e mesmo de gravadores digitais. O aparelho traz um HD interno com 30 GB de capacidade, suficiente para 15 mil músicas ou cinco horas de vídeo. Os clipes de filmes e programas de TV são armazenados no formato MPEG 4, que apresenta uma maior taxa de compressão que o MPEG 2 usado comumente em DVDs. Com uma tela LCD colorida de 3,5 polegadas, o PMC7230 é compatível com plataforma de venda virtual de conteúdo PlaysForSure, da Microsoft. Seu preço previsto para o mercado norte-americano é de US$ 350.