Philips vende controle de unidade de chips A holandesa Philips Electronics informou ontem que vai vender uma fatia de 80,1% de sua unidade de microchips para um grupo de empresas de private equity por US$ 4,35 bilhões. A companhia manteve 19,9% das ações da divisão, embora a transação ainda esteja sujeita à aprovação de órgãos reguladores. A Kohlberg Kravis Roberts & Co. , Silver Lake Partners e a AlpInvest comprarão a participação na unidade que a Philips tem tentado se livrar há algum tempo, à medida que muda seu foco de eletrônicos de alto volume para produtos relacionados à saúde e ao estilo de vida. A unidade conta com cerca de 37 mil funcionários em todo o mundo e registrou vendas no valor de 4,6 bilhões de euros no ano passado.