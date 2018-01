Phishing Scams foram as ameaças mais ativas em novembro A fornecedora de soluções de segurança Fortinet apontou em seu relatório que os ataques de Phishing, aqueles em que os usuários são enganados por páginas falsas ou mensagens de e-mail com intenção de roubar dados, foram a ameaça de maior atividade em novembro. Entretanto, o destaque do mês foi o worm Stration, praga que ataca em massa máquinas com Windows, e também teve uma atividade intensa, com mais de 70 variações, e cujo objetivo é roubar dinheiro. Outro código malicioso que também se destacou foi o vishing, que utiliza e-mail e telefone VoIP para fraudar as pessoas. A ameaça surgiu no início do semestre e agora voltou. Uma forma de ataque detectada pela Fortinet foi o acesso a páginas que comercializam arquivos de MP3. Ao entrar em uma dessas páginas, o consumidor ouve a voz de um atendente, que em poucas palavras pede para que ele deixe nome, telefone e endereço de e-mail. A mensagem muito rápida exige todos os contatos telefônicos, informando que o site não pode ajudar os consumidores sem um número de telefone e que e-mails não serão retornados. Outra ameaça importante de novembro foi o ataque de um phishing, que se espalha como worm, aos usuários do site de relacionamentos MySpace para ter acesso aos seus dados pessoais. Estes recebiam mensagem de um amigo pedindo que clicassem em um link e, ao fazer, isso a página de login do site se abre para que a pessoa coloque seus dados. É nesse momento que as informações são capturadas. Veja abaixo a lista de ameaças mais freqüentes: 1- HTML/Volksbanken!phish - 8.92% 2 - HTML/BankFraud.E!phish - 6.84% 3 - W32/Netsky.P@mm - 2.89% 4 - Adware/BetterInternet - 2.60% 5 - HTML/Iframe_CID!exploit - 2.56% 6 - W32/Stration.DU@mm - 2.22% 7 - W32/Bagle.DY@mm - 2.05% 8 - W32/Stration.DS@mm - 1.75% 9 - W32/Grew.A!worm - 1.75% 10 - HTML/BankFraud.OD!phish - 1.68%