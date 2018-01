'Phishing scan'? Não, uma videomensagem Quando enviei pela primeira vez uma videomensagem por e-mail para alguém, não houve nenhuma resposta por parte do destinatário. Ao questioná-lo se havia visto a gravação, ouvi: "Era de verdade? Parecia um ‘phishing scan’". Realmente parecia e, no caso, o serviço era o Flixn. Mas felizmente nem todos os sites do tipo enviam mensagens com aparência de "phishing scan" – mas outros sites já encontraram uma solução para o problema. Aqueles e-mails que costumam trazer um link e, quando o internauta clica nele, um programa malicioso ou um vírus é instalado no computador. No Flixn recebe-se um e-mail assim: "Olá, fulano de tal! Você recebeu um e-mail de vídeo do sicrano. Clique aqui para visualizá-lo." Só isso. Ao passar o cursor do mouse sobre o link, lê-se um www.flixn.com e um monte de códigos estranhos. Com o Vlip é pior. Só aparece isso: "Fulano quer dividir um vídeo contigo. " Tudo bem que surge o URL www.vlip.com/algumacoisa, mas quem não conhece o site fica com o pé atrás, mesmo que o remetente seja um conhecido. "Achei que o seu e-mail tinha sido invadido", argumentou o meu destinatário. Com o YouTube, YvideoO e EyeJot a situação melhora bastante, pois a mensagem recebida inclui uma imagem da tela inicial do vídeo. Ao reconhecer o rosto do remetente dá para acreditar na veracidade do recado. Esses sites também permitem que se escreva um texto abaixo do vídeo. O remetente pode se identificar e explicar o porquê de enviar uma videomensagem e sobre o que se trata. Portanto, ao enviar uma videomensagem para alguém por e-mail pela primeira vez, é melhor avisar antes o destinatário. É uma forma de garantir que aquela gravação surpresa (como uma bela serenata) não vá parar na lixeira do homenageado. G.M.