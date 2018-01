PhotoImageBrasil divulga raio-X da foto digital no País Às vésperas da PhotoImageBrasil, feira de imagem que acontece no próximo dia 8, em São Paulo, a organizadora do evento Alcantara Machado divulgou números sobre o crescimento da fotografia digital no Brasil e antecipou dados do evento. A 14ª edição da feira contará com 115 expositores e mais de 250 lançamentos entre câmeras fotográficas digitais, acessórios, cartões de memória e até telas de cristal líquido e displays de plasma. "A evolução das tecnologias digitais teve um grande impacto no perfil da feira", disse Duda Escobar, diretora da Alcantara Machado e coordenadora do evento. Segundo ela, a feira mudou de uma feira focada em fotografia para um evento que abrange outras áreas de imagem. Segundo a Alcantara Machado, a evolução na fotografia digital está fazendo o mercado apresentar um crescimento de cerca de 20% ao ano. "O evento acaba sendo também uma vitrine para fabricantes internacionais, que encontram distribuidores e representantes", explica Escobar. De acordo com a diretora, é por conta disso que a feira tem um perfil mais voltado para aficionados e o público de negócios. "Embora curiosos e o público em geral também freqüentem a feira", diz. Crescimento Além de antecipar alguns números do evento, a organizadora também divulgou um levantamento feito pela empresa de pesquisa GFK sobre o mercado de câmeras digitais no Brasil e no mundo. Uma das conclusões do estudo indica que há uma correlação entre a venda de câmeras digitais no mundo, e projeta que até o final do ano o mundo terá consumido um total de 98 milhões de câmeras digitais vendidas, contra 96 milhões de impressoras, incluindo aí muitos equipamentos com capacidade fotográfica. Mas que não são necessariamente usadas para imprimir as fotos. Segundo Duda Escobar, o problema dos equipamentos domésticos é que o custo por impressão ainda é elevado, embora seja cômodo usar equipamentos domésticos. "Um levantamento feito junto a vários fabricantes mostra que o custo final destas impressões, em tamanho 10x15cm, em papel fotográfico, pode chegar a R$ 3,50, enquanto que o custo destas impressões em laboratórios fotográficos varia entre R$ 0,60 e R$ 1,00." No geral mundial, o crescimento de mercado será de aproximadamente 7% contra as 92 milhões de câmeras vendidas em 2005. No Brasil, como o mercado é novo, as taxas de crescimento são maiores, em torno de 20% ao ano. Segundo a GFK, o Brasil contabilizou 367 mil câmeras digitais vendidas entre janeiro e maio deste ano, só nos canais legais (lojas especializadas e grandes varejistas). A empresa também concluiu que há uma migração no perfil de consumo, com o brasileiro migrando de modelos básicos para câmeras de maior resolução: modelos entre 1 e 3 Megapixels respondem por apenas 3,8% das câmeras comercializadas em maio; enquanto isso, modelos entre 4 e 5 Megapixels são 29,6% do mercado, e câmeras entre 5 e 6 Megapixels ficam com 28%.