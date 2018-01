PhotoImageBrazil tem novidades em foto digital e congressos Começa amanhã, em São Paulo, a edição 2006 da PhotoImageBrazil, evento que acontece no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, e que tem como objetivo exibir as mais recentes novidades em produtos e tecnologias em fotografia. O evento traz conteúdos e exposição de produtos tanto para usuários finais como para profissionais, além de novidades como celulares equipados com câmeras digitais. O PhotoImageBrazil, que vai até o dia 11 de agosto, está apresentando também eventos paralelos à realização da Feira e abre espaço para o WORKSHOPS IMAGE & PUBLISH 2006, dividido em dois dias - 10 e 11 de agosto próximo, das 9h às 17h e acontecerá no mesmo local. Destaque para o Fórum de Impressão Digital, 1º módulo da programação, com a participação do executivo e presidente da DIGITAL PLUS de New York, George Uenishi. A empresa de soluções em imagem atua há 10 anos nos mercados americano e europeu e tem entre seus clientes famosos, nomes como: Tiffanys, ESPN, CBS, Gianfranco Ferré, Cavalli, Swiss Army, Davi Yurman, Bergdorf Goodman, Paul Smith, Abc e Thomas Pink. Profissionais da imagem Outra iniciativa será a realização do ?III Encontro Nacional de Autores da Informação e Comunicação?, promovido pela APIJOR (Associação Brasileira para Proteção da Propriedade Intelectual dos Jornalistas), que também acontece amanhã, sábado, das 8h às 20h, na sala 6. O encontro é composto de cinco mesas redondas com especialistas brasileiros debatendo os temas mais controvertidos em direito autoral, focados nos aspectos filosófico, tributários, trabalhistas, direito da imagem e princípios contratuais. A APIJOR é uma ONG sem fins lucrativos dedicada à defesa dos direitos autorais dos jornalistas, ?image makers? e demais provedores de conteúdo que atuem em toda e qualquer mídia. Segundo Paulo Cannabrava Filho, presidente do Conselho da APIJOR, esta será a primeira versão do encontro com a PhotoImageBrazil e se decidiu por esta parceria pelo fato da feira e eventos paralelos serem dirigidos aos profissionais que são ?nosso público alvo, assim como todos os que fornecem conteúdo para todas as mídias?. Além disso, a APIJOR quer aliar a competência de seus consultores e palestrantes à capacidade de organização e realização da Alcantara Machado. Como público-alvo do Encontro, a APIJOR identifica: jornalistas, advogados, professores e alunos das faculdades de Comunicação e Direito, profissionais de quaisquer meios que veiculem conteúdo, fotógrafos, designers entre outros. O evento conta com o apoio do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e da ARFOC-SP (Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo). Congresso A PhotoImageBrazil 2006 também vai sediar o 32º Congresso Brasileiro de Foto e Imagem, realizado pelo SEAFESP (Sindicato das Empresas de Artes Fotográficas no Estado de São Paulo). O evento tem o objetivo de discutir as tendências mais recentes do mercado de fotografia. Outros eventos paralelos serão a 3ª edição do Fórum de Convergência Tecnológica que traz esse ano o tema: TV Digital, com exposição de equipamentos de grandes fabricantes internacionais; e o Seminário de Soluções Adobe. Com a exceção desse último, todos os outros eventos paralelos exigem pré-inscrição dos interessados. SERVIÇO PhotoImageBrazil - Feira Internacional de Imagem Data: 8 a 11 de agosto de 2006 Horário: 14h às 21h Local: Centro de Exposições Imigrantes - Km. 1,5 da Rodovia Imigrantes - São Paulo - SPC