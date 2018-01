Photoshop estará disponível gratuitamente na internet O Photoshop, popular programa de edição de imagens criado pela empresa Adobe, estará disponível gratuitamente na internet a partir da metade deste ano, informou o site do jornal El Clarín. O lançamento faz parte de uma nova estratégia da empresa, que tem como objetivo oferecer mais serviços online gratuitos para competir com outros sites, principalmente o Google. A Adobe lucrará com a publicidade online. Segundo o diretor-executivo da empresa, Bruce Chizen, citado pela reportagem do El Clarín, isso é uma novidade para a companhia. "Gostamos do que o Google faz em diferentes categorias (de serviços), e queremos chegar na frente deles nas áreas de nossas franquias", disse Chizen.