Piá acata decisão judicial, mas nega fraude no leite A Cooperativa Agropecuária Petrópolis (Piá) divulgou nota no fim da tarde desta segunda-feira, 4, afirmando ter acatado a determinação da Superintendência Federal de Agricultura do Rio Grande do Sul (SFA-RS) de retirar do mercado lotes de leite e de requeijão com suspeita de fraude. A cooperativa, no entanto, nega que tenha havido qualquer problema na fabricação dos produtos.