Piauí também decreta calamidade por causa das chuvas

?As chuvas provocaram situações de desastres, ocasionando danos humanos e materiais. Tivemos de tomar essa providência (decretação do estado de calamidade) para reduzir a burocracia no atendimento às pessoas atingidas?, explicou Mendes. Em Teresina, são oferecidos R$ 150, por meio do programa Família Acolhedora, a quem abrigar uma das 1.071 famílias afetadas. De acordo com a Secretaria Estadual de Defesa Civil, aproximadamente 3 mil famílias estão desabrigadas no interior - número que pode aumentar nos próximos dias.

A Defesa Civil preparou um plano de contingência para distribuir medicamentos, alimentos, colchões, cobertores - a quantidade é considerada insuficiente. As famílias são encaminhadas para ginásios poliesportivos, galpões, associações e igrejas. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) informou que a Barragem de Boa Esperança, no Rio Parnaíba, transbordou, ultrapassando 100% da sua capacidade. As comportas terão de ser abertas, o que vai provocar ainda mais a elevação do nível da água, esperada em Teresina a partir do meio-dia de amanhã. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.