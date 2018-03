Pichador cai do oitavo andar e morre em Porto Alegre Um jovem que tentava pichar um edifício caiu do oitavo andar e morreu na madrugada deste sábado (3) em Porto Alegre. Ele foi identificado pela polícia como Gabriel Morales, de 17 anos. Outros dois rapazes que participavam da pichação tentaram fugir, mas foram detidos e levados a uma delegacia, onde assinaram termo circunstanciado e foram liberados. O prédio está localizado na Avenida Farrapos, região central da cidade, e já estava com sete andares da fachada pichados.