Picture lança sistema de baixo custo para e-commerce A desenvolvedora Picture Soluções em TI lançou uma nova ferramenta que permite a criação de lojas virtuais, para facilitar iniciativas de comércio eletrônico de empresas de todos os portes. O ´Loja Virtual Picture´ tem como proposta ser uma solução de baixo custo para que empresas de micro e pequeno portes possam levar seus negócios para a web com segurança e praticidade. "Nossa experiência no desenvolvimento de grandes sistemas de e-commerce nos levou a apostar neste segmento, pois as pequenas empresas que oferecem produtos finais não podem mais esquecer o mercado online", explica Marcelo Abdo, diretor de marketing da Picture. Com a Loja Virtual Picture, os clientes podem comercializar produtos ou serviços pela web, com vantagens como baixo investimento inicial, baixo custo de manutenção - a partir de R$ 359,00 mensais - e agilidade nas transações. "Oferecendo produtos na web, as empresas garantem maior comodidade aos seus consumidores", diz Abdo. Além disso, a Loja Virtual Picture conta com ferramentas para a análise do comportamento de cada consumidor, facilitando a realização de ações promocionais. "Nosso sistema permite que as lojas ofereçam um atendimento personalizado aos seus clientes. Pois, conhecendo o perfil dos consumidores, a tarefa de realizar uma promoção exclusiva para mães, por exemplo, se torna extremamente fácil", detalha Abdo.