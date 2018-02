Piloto Bianchi segue em estado grave, mas tem condição estável, diz família

"No próximo domingo se completam quatro semanas desde o acidente de Jules e ele permanece no Centro Médico Mie em Yokkaichi", declarou a família de Bianchi em um comunicado divulgado pela equipe Marussia.

"Seu estado continua a ser classificado pelos profissionais médicos aqui como grave, mas estável."

Bianchi está no hospital desde que ele colidiu com um guindaste que removia um carro no GP do Japão, disputado sob chuva, em 5 de outubro.

"Também continuamos confortados em saber que Jules está recebendo o melhor cuidado possível no Centro Médico Mie, com os médicos aqui permanecendo em constante contato com os neurocirurgiões da Universidade La Sapienza de Roma, e o professor Gerard Saillant, presidente da Comissão Médica da FIA", afirma a família na nota.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Vamos divulgar uma nova atualização quando for apropriado", acrescentou.

(Reportagem de Julien Pretot)