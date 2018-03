Piloto diz que personagem de livros o inspirou em pouso de emergência

Um piloto britânico cujo avião caiu sobre uma árvore em um campo de golfe na cidade de Dundee, na Escócia, afirmou que sobreviveu ao acidente graças às aventuras de Biggles, personagem criado pelo escritor inglês W. E. Johns na década de 1930.

O avião de dois lugares que Vince Hagedorn pilotava atingiu uma árvore na tarde da última quarta-feira, após ficar sem combustível.

O piloto, de 63 anos de idade, disse à BBC que copiou sua aterrissagem de uma história de Biggles, personagem muito popular na Grã-Bretanha.

As aventuras do intrépido James Bigglesworth (ou Biggles), um piloto ficcional da Primeira Guerra Mundial, foram publicadas no país primeiramente em uma revista, em 1932, e depois em livro no mesmo ano.

Até 1999, dezenas de livros foram publicados tendo o personagem como herói.

Aventura

Vince Hagedorn voava da cidade em que vive, Chelmsford, no sudeste da Inglaterra, para Findhorn, no norte da Escócia, onde iria visitar sua filha.

Ele pretendia pousar na base de Kinloss, mas teve de mudar seu curso por causa do mau tempo.

O piloto disse que as várias mudanças de altitude que teve de fazer durante o percurso aumentaram o consumo de combustível pela aeronave.

Após uma tentativa fracassada de aterrissar no aeroporto de Dundee, e já sem combustível, sua única alternativa foi fazer um pouso de emergência no campo de golfe. Foi então que se lembrou das aventuras de Biggles.

"Tem uma história em que Biggles sofre uma pane no motor quando sobrevoa tropas inimigas", disse Hagedorn.

"Ele tenta voltar para o campo de pouso, mas não consegue e se vê sem altitude sobrevoando um bosque."

Então Biggles voa para a floresta e pousa sobre as árvores. "Foi exatamente o que eu fiz, parei em cima de uma árvore", disse.

Sorte

O incidente no campo de golfe, nos arredores de Dundee, provocou uma grande operação de emergência que envolveu a polícia, o corpo de bombeiros e equipes médicas.

Os bombeiros colocaram uma escada de 13 metros na árvore para alcançar o piloto, preso no topo da árvore.

Hagedorn foi então levado para um hospital, onde afirmou se sentir "com sorte" por ter escapado com apenas um pequeno ferimento na cabeça.

Pat Walmsley, do serviço de resgate da região, afirmou à BBC que o piloto realmente teve sorte no acidente.

"Quando alcançamos o piloto, ele estava consciente e falando" disse Walmsley.

"Quando alcançamos o piloto, ele estava consciente e falando" disse Walmsley.

"Ele nos ajudou muito durante o resgate, conseguiu colocar as cordas em volta de si, tornando tudo mais fácil."