Piloto morre em pista de testes em Tatuí, SP

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos bateram por volta das 9h45, na pista instalada na Rodovia Antônio Romano Schincariol, no bairro Valinho. Os dois pilotos ficaram presos às ferragens.

Um deles morreu no local e outro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com fratura no braço e ferimentos no abdome e levado para a Santa Casa da cidade.

A Ford confirmou que houve um acidente nesta manhã no Campo de Provas em Tatuí envolvendo dois funcionários da empresa prestadora de serviços da montadora, a MSX.

A companhia informou, por meio de nota, que lamenta o ocorrido e disse investigar as causas do acidente. Além disso, a Ford afirmou que as famílias dos envolvidos no acidente recebem todo o apoio necessário.