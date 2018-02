Piloto que morreu em queda de helicóptero tinha 33 anos O piloto Nelson Juliani Blanco, de 33 anos, morreu num acidente de helicóptero em Mangaratiba, no sul do Rio, nesta quarta-feira, 20, de manhã. O aparelho havia decolado às 8 horas do aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste da capital fluminense, e caiu no mar perto da Ilha de Guaíba, a cerca de 80 quilômetros da cidade. A aeronave afundou e o corpo de Blanco emergiu logo depois.