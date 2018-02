Piloto sofre fraturas após avião se chocar com urubu

O piloto foi atendido no Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, e transferido, na madrugada desta segunda-feira, 11, para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Seu estado de saúde é considerado estável. Sell pilotava um avião que participava, com outros três, de um desfile aéreo integrante das comemorações do 71º aniversário da Base Aérea de Salvador.

Segundo informações da administração do terminal, este ano já foram registradas 65 colisões de aves com aviões que decolavam ou pousavam no aeroporto - em todo o ano passado, foram 53.