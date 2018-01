Pinacoteca tem filas de 2 horas O último sábado de 2014 teve o contraste entre o trânsito bom na cidade e as gigantescas filas para acompanhar as exposições de arte em cartaz em São Paulo. Uma das maiores filas ontem foi para a exposição dos corpos gigantes do australiano Ron Mueck, aberta em 20 de novembro. As filas deram a volta na Pinacoteca do Estado, somando cerca de duas horas de espera. Sob o sol forte, teve gente que usou guarda-chuva para conseguir uma sombra e aguentar a espera.