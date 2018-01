PING 2 1 The Sunny Coast Skate, canal no YouTube de skatistas australianos criou o formato que fez 'Harlem Shake' estourar SUPER TELA Tomás Duarte Murta e Hugo Dias* Pitchbox: um lugar para expor projetos de novas startups

TOMÁS DUARTE MURTA É VICE-PRESIDENTE DA , ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (ABSTARTUPS). HUGO DIAS É EXECUTIVO CHEFE DE TECNOLOGIA DO PITCH DIGITAL. AMBOS SÃO CRIADORES DO PITCHBOX, O Estado de S.Paulo

Patente reforça o rumor do iWatch

A Apple registrou a patente de um dispositivo com tela flexível para ser usado no pulso. A notícia, revelada pelo site AppleInsider, reforça os rumores de que a empresa estaria preparando o lançamento de um relógio inteligente de pulso, o iWatch. O aparelho teria as mesmas funções de um smartphone e seria de um tipo de vidro dobrável que se ajusta ao braço, com tela de 1,5 polegadas e conexão Bluetooth com o iPhone do usuário. A patente teria sido registrada pela empresa em 2011.

Já conseguiram patrocínio para o canal?

Estamos esperando alguém. Temos 16 anos e queremos dinheiro para comprar o primeiro carro.

De onde vem a ideia do vídeo?

Foi em conjunto. Estávamos entediados e estava chovendo. Fomos nós que começamos essa mania, o vídeo já atingiu 15 milhões de visualizações.

O Google lançou seu primeiro notebook próprio com Chrome OS, o Chromebook Pixel. O destaque é a tela de alta resolução, com 239 pixels por polegada. O notebook com processador Intel Core i5 de 1,8 GHz está à venda nos EUA e no Reino Unido e custa a partir de US$ 1.299.

A cada dia, recebemos uma grande demanda de empreendedores que desejam validar suas ideias no mercado mas não sabem por onde começar. Normalmente a dificuldade inicial se dá pela necessidade de compartilhar a ideia de negócio com pessoas que já atuam no setor e possam dar um direcionamento ao projeto. Por essa razão, desenvolvemos o Pitchbox (pitchbox.com.br) - uma plataforma online destinada a apresentação e validação de um novo negócio digital.

A ferramenta foi ao ar no dia 20 de janeiro e, de la para cá, já tivemos 170 projetos inscritos e mais de 1.000 usuários cadastrados. O Pitchbox foi criado para o público que deseja criar uma startup mas não sabe se a ideia que deseja implementar tem chance de sobreviver no mercado de tecnologia. Com o Pitchbox o idealizador de um determinado projeto recebe feedback (respostas e contribuições) de pessoas envolvidas no mercado digital, cada uma pertencente a um tipo de cultura, estilo de vida e experiência profissional.

Com os feedbacks obtidos, o empreendedor ainda tem a oportunidade de compartilhar sua necessidade de apoio que vai lhe ajudar na execução da ideia, como mão de obra, tecnologia, capital, um novo sócio.

O projeto nasceu durante a primeira edição do nosso Pich Digital - evento semestral que reúne empreendedores de todo o Brasil para que tenham a chance de apresentar suas ideias de negócio a uma banca e a uma equipe de investidores do mundo todo.

No início de nossa trajetória como empreendedores, tivemos essa mesma dificuldade de não saber para quem contar nosso projeto. Como não conversávamos com a pessoas certas, nossa ideia não ia adiante. Somado a isso, percebemos que no Brasil muitos aspirantes a empreendedor, ou até mesmo aqueles que já possuem uma startup, apresentam dificuldade de expor suas ideias porque têm receio de que elas sejam copiadas.

Por isso nos preocupamos em estabelecer canais de interação que promovam o compartilhamento de ideias, a troca de experiências e a apresentação de projetos novos entre a comunidade de profissionais engajados com o desenvolvimento do mercado digital brasileiro. Nós da Associação Brasileira de Startups (ABStartup) acreditamos que essas iniciativas sejam a mola propulsora para o pleno desenvolvimento das startups no Brasil.