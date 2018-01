Pioneiro, PCTV cobra menos por configuração mais simples O PCTV da Positivo é o mais antigo dos Media PCs "populares". Já estava no mercado antes da Copa de 2006 e, há dois anos, era um diferencial já oferecer placa de recepção de TV integrada por um preço acessível. Hoje não é mais e, na disputa com outros computadores, a vantagem da Positivo é apenas o preço. Hoje, o PCTV usa processador Intel Core2 Duo, com metade da capacidade dos outros dois Media PCs desta página. A RAM também é menor (2 GB), assim como o HD (250 GB). Se antes a vantagem da Positivo era já oferecer um software de sintonização de TV, com o Windows Media Center isso se dissipou. Nos testes, não foi possível executar quatro vídeos ao mesmo tempo sem engasgos. Isso significa que trabalhar no computador ao mesmo tempo que grava TV e faz downloads pode ser irritante. De qualquer forma, tem um monitor LCD de 22 polegadas incluso. E custa só R$ 2.499. Fichatécnica PCTV Y335VL POSITIVO PROCESSADOR | Intel Core2 Duo 2,2 GHz MEMÓRIA RAM | 2 GB DISCO RÍGIDO | 320 GB LEITOR DE CARTÃO | Sim SAÍDA HDMI | Não MONITOR INCLUSO | Sim, LCD de 22 polegadas PREÇO | R$ 2.499 SITE | positivoinformatica.com.br