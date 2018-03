Pior da crise passou; governo cortará imposto, diz Mantega

Mas Mantega acrescentou que o governo ainda prepara novas desonerações tributárias para estimular a produção e destacou preocupações com setores específicos, como o de carnes e têxtil.

"Em março e abril a economia (brasileira) já apresentou sinais de recuperação. Acredito que o pior já passou aqui no Brasil, a fase mais aguda foi deixada para trás", disse o ministro durante audiência pública promovida por várias comissões da Câmara dos Deputados para discutir a crise global.

Para Mantega, globalmente a crise já dá sinais de abrandamento e pode ser mais curta do que o inicialmente previsto, com as grandes economias crescendo já a partir de 2010. "Talvez tenhamos chegado ao fundo do poço", afirmou.

Apesar do tom otimista, Mantega reconheceu que os setores exportadores brasileiros ainda sofrem o impacto da retração mundial de demanda e de crédito.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A gente tem que fazer ações setoriais para resolver os problemas", afirmou Mantega, sem dar detalhes, após destacar os setores de carnes, café e têxtil como alguns dos prejudicados.

Mais tarde, ao responder a indagações de parlamentares, Mantega afirmou que o governo promoverá novos cortes de impostos. Ele também anunciou a futura criação de um fundo de garantir crédito para pequenas e médias empresas.

"Temos feito desonerações e continuaremos a fazê-las, especialmente para aqueles setores que têm efeito mais rápido", disse Mantega.

"Temos que continuar a tomar medidas que barateiem o custo da produção", acrescentou. Ele frisou que medidas de desoneração da folha permanecem na pauta do governo após terem sido adiadas com a derrubada da prorrogação da CPMF pelo Congresso no final de 2007.

Quanto ao superávit primário, o ministro foi evasivo.

"Por enquanto não temos intenção de mexer no superávit primário, mas isso não é nenhum tabu", disse.

"O compromisso do governo é garantir todos os investimentos em curso, públicos e privados, em vista disso, vamos tentar fazer o maior superávit possível, respeitando esse esforço anticíclico", acrescentou.

Mas uma fonte do governo disse à Reuters, sob a condição de anonimato, que o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que será enviado ao Congresso nesta quarta-feira mostrará uma meta de 3,3 por cento do PIB para a meta de superávit de 2010, ante os atuais 3,8 por cento.

(Reportagem adicional de Fernando Exman)