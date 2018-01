‘Pirata’, Hollywood teme o novo Ironicamente, a bilionária indústria cinematográfica americana foi fundada por produtores "piratas". Em 1912, esses pioneiros deixaram Nova York para fugir da guerra judicial promovida por Thomas Edison, que detinha as patentes dos equipamentos de filmagem e projeção, e rumaram para a costa oeste dos EUA, onde fundaram Hollywood. O sucesso só cresceu e logo o cinema era a diversão preferida dos americanos. Isso até o surgimento do primeiro concorrente, na década de 50: a televisão, vista como uma inimiga. Com o VHS, nos anos 80, aconteceu o mesmo. Os estúdios tentaram inclusive sufocar na Justiça a nova mídia temendo uma queda ainda maior nas bilheterias – bastante semelhante ao que acontece hoje, com a chamada pirataria online. Apesar de todo o temor, hoje, em média, 80% da receita dos filmes americanos não vêm das salas de exibição. Agora o vilão são os downloads. Mas, com a queda nas vendas dos DVDs, a pergunta que fica é: até quando?