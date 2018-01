Pirata que vendia filmes pela Web é condenado em Santos A Vara Criminal de Santos, em São Paulo, condenou Marcos Roberto Luim, criador do site Cdpoint.org, que vendia filmes e CDs ilegais. Ele foi condenado à pena de dois anos de reclusão, deverá pagar uma multa, além de ter de arcar com as despesas processuais. "Este é um marco para a investigação de pirataria no Brasil, pois raramente, acontece a efetiva condenação do acusado, especialmente em casos de venda pela Internet", explica Carlos Alberto de Camargo, diretor da Associação de Defesa da Propriedade Intelectual (ADEPI), responsável pela investigação deste caso. A ADEPI iniciou a investigação em 2003, com a identificação, localização e obtenção de evidências de que o site realmente praticava a venda de filmes piratas. A partir daí, a associação prestou uma denúncia sobre o caso. Em março de 2004, a polícia civil realizou a busca e apreensão no endereço do site, localizado em São Vicente, São Paulo. A associação foi assistente de acusação no processo instaurado. Embora o réu tenha alegado estar desempregado e praticado a pirataria por necessidade, a juíza responsável pelo caso considerou inadmissível que, em uma sociedade organizada, aqueles que suportem dificuldades financeiras ou econômicas busquem superá-las através de atividade criminosa, lesando patrimônio alheio. O réu ainda pode recorrer da decisão.