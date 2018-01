Pirataria representa 26% do mercado de software na China Softwares piratas foram responsáveis por 26% das vendas na China em 2005, alcançando o valor de US$ 17,500 milhões de dólares (13.745 milhões de euros), informou hoje a agência estatal "Xinhua". Dos produtos pirateados, 47% eram sistemas operacionais. O segundo lugar ficou com os aplicativos, com 43%. Os 10% restantes foram softwares de apoio. Entre os compradores, 16% são organizações e 41% são usuários particulares. O porta-voz do Birô Estatal de Propriedade Intelectual, Wang Ziqiang, anunciou que o governo vai investir US$ 18,7 milhões em programas para seus computadores. Outra medida será incentivar o uso de software legalizado nas empresas, principalmente nas estatais. "A China quer dar às empresas estrangeiras a segurança de que a pirataria está confinada a uma escala limitada e que o governo faz esforços consistentes para diminuir o problema", disse o porta-voz. O país tem entrado em conflito com seus parceiros comerciais, entre eles os Estados Unidos, devido à falta de proteção da propriedade intelectual.