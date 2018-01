Piratas de DVDs da Malásia querem cães farejadores mortos Piratas de DVDs na Malásia definiram um prêmio pelas cabeças de dois cães farejadores que desbarataram uma quadrilha e ajudaram autoridades a confiscar cerca de US$ 3 milhões em discos falsificados, afirmou a polícia na quinta-feira. Lucky e Flo, duas fêmeas de labrador usadas por autoridades malaias no combate à pirataria de DVDs e CDs, conseguiram seu primeiro sucesso importante no Estado de Johor, na terça-feira. O New Straits Times publicou que líderes das quadrilhas ofereceram uma recompensa não especificada pela morte dos dois cães. "Como resultado das grandes perdas sofridas pelos bandidos, temos a informação do Ministério de Comércio Interno de que os criminosos de Johor pretendem matar Lucky e Flo", disse Neil Gane, representante da Associação Cinematográfica da América (MPAA, a patrocinadora das cadelas treinadas). "As autoridades malaias estão levando essa ameaça a sério e a segurança ao redor de onde estão os animais foi reforçada", acrescentou Gane à Reuters. Na operação de terça-feira, os dois cães ajudaram no confisco de um milhão de discos com jogos e filmes pirateados na cidade de Johor Baru, vizinha de Cingapura. Pelo menos seis pessoas foram presas. DVDs pirateados, máquinas replicadoras e outras ferramentas usadas para se produzir e vender os discos estavam escondidas em espaços selados e compartimentos secretos espalhados por quatro andares de um prédio de escritórios. Lista negra A Malásia, que está na lista dos Estados Unidos de observação de países com altos índices de pirataria, aumentou acentuadamente os esforços para combater a falsificação num momento em que negocia um acordo de livre comércio com o governo norte-americano. Os cães fazem parte de um teste de um mês que as autoridades malaias promovem em conjunto com a Associação Cinematográfica da América, entidade que reúne os seis principais estúdios de Hollywood. Os animais foram treinados para sentar quando farejam um tipo de plástico usado na confecção de discos ópticos como CDs e DVDS. Até agora, os cães têm sido usados em checagem de contêineres em terminais de carga.