Pista local da Marginal Tietê é parcialmente bloqueada A pista local da Marginal Tietê no sentido Penha, junto à Avenida Gastão Vidigal, na região de Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, estava parcialmente bloqueada às 6h45 em razão de um acidente envolvendo dois veículos de passeio, sendo que um deles, desgovernado, atingiu um poste. Um dos ocupantes deste veículo foi encaminhado ao Hospital das Clínicas pelos bombeiros. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o policiamento foi acionado pois uma das pessoas envolvidas no acidente apresentava sinais de embriaguez. Em razão do horário, o motorista só enfrenta lentidão por aproximação.