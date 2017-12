Pista principal de Congonhas é reaberta A pista principal do Aeroporto Internacional de Congonhas, na zona sul de São Paulo, foi reaberta para pousos e decolagens às 18h02 de hoje. Ela havia sido fechada às 16h40 por conta da chuva. No período, as operações ocorreram apenas pela pista auxiliar, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até 18 horas, de 211 vôos programados, 13 atrasaram além de uma hora, ou 6,2% do total, e 43 foram cancelados (20,4%).