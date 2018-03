Pista sentido São Paulo da Imigrantes é liberada após 5h A pista sentido São Paulo da Rodovia dos Imigrantes foi liberada às 14 horas de hoje, segundo a Ecovias, concessionária que opera o Sistema Anchieta-Imigrantes. A pista norte ficou interditada por quase cinco horas, após um caminhão ter derrubado parte de uma passarela na altura do quilômetro 12, o que causou a morte de um homem e deixou outro ferido. Segundo a Ecovias, a caçamba do caminhão estava levantada no momento da colisão com a ponte para pedestres. A parte atingida da passarela tinha cerca de 70 toneladas e 25 metros de comprimento. O restante da estrutura, segundo avaliação preliminar, não foi afetado pelo choque. Pelo menos 50 pessoas trabalharam na remoção dos escombros da passarela que caiu na pista. Após a queda, um carro colidiu com o entulho, deixando o motorista e um passageiro gravemente feridos. Sotchiro Fubuyabu, de 30 anos, foi levado para o Hospital das Clínicas (HC) pelo helicóptero Águia, mas não resistiu. Outro ferido foi encaminhado ao Hospital Geral de Diadema, no Grande ABC (SP). Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), o motorista do caminhão, Juarez Dias de Carvalho, de 44 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou que ele não tinha ingerido álcool. Carvalho foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e dano, no 97º Distrito Policial (DP), de Americanópolis, na zona sul da capital paulista. O tráfego na Imigrantes era normal à tarde e, na Rodovia Anchieta, o movimento era intenso, mas se normalizava por causa dos desvios montados pela Ecovias. O sistema operava no sistema 5 por 5.