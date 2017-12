Pistorius 'usa emoções como uma fuga', diz promotor

O velocista olímpico e paralímpico, que pode pegar prisão perpétua se for declarado culpado do assassinato de Reeva Steenkamp, diz ter atirado na modelo de 29 anos em um acidente trágico porque pensava que fosse um invasor que se escondeu atrás da porta trancada de um banheiro.

O atleta se descontrolou várias vezes durante o julgamento de 22 dias, chegando a vomitar em um balde. Ele rompeu em lágrimas novamente na manhã de segunda, quando relatou o momento em que gritou com quem pensava ser um arrombador, levando o juiz a fazer um intervalo de 30 minutos.

"Saia da minha casa! Saia da minha casa!", disse um Pistorius trêmulo quando solicitado a afirmar precisamente o que gritou ao suposto invasor.

Em seguida, ele começou a chorar, e familiares presentes correram para confortá-lo.

Perto do final do dia, ele voltou a chorar enquanto respondia perguntas sobre os acontecimentos imediatamente posteriores aos tiros.

O promotor federal Gerrie Nel, cuja reputação como um dos advogados mais duros da África do Sul lhe rendeu o apelido "Pitbul", disse que o atleta só estava encenando para evitar responder às perguntas.

Nel questionou por que Pistorius ficava aborrecido quando indagado se abriu ou não abriu as portas que levavam de seu quarto a uma sacada para pedir ajuda minutos depois dos disparos.

"Não vejo como você pode se comover por não ser capaz de se lembrar de como abrir uma porta. Não estamos falando de Reeva", disse Nel, referindo-se a colapsos emocionais anteriores, que têm acontecido quando ele descreve o momento dos tiros.

"Você não está usando seu estado emocional como uma fuga, está?", indagou Nel.

O julgamento de assassinato vem cativando a África do Sul e milhões de fãs do atletismo em todo o mundo que viram Pistorius, conhecido como 'Blade Runner' por causa das próteses com as quais corre para substituir suas duas pernas amputadas, como um símbolo de triunfo sobre a adversidade.

Mesmo sem a parte inferior das pernas, que perdeu quando era um bebê, ele obteve fama mundial conquistando medalhas de ouro na Paralimpíada e chegando à semifinal dos 400 metros na Olimpíada de Londres de 2012 correndo contra atletas sem deficiência.