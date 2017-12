Pit bull ataca mulher em Taboão da Serra Um segundo ataque de um cão da raça pit bull foi registrado neste domingo em São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu em Taboão da Serra, região metropolitana. Uma mulher de 38 anos foi atacada no bairro do Jardim Record. O pit bull estava amarrado por uma corrente a uma pilastra, mas conseguiu escapar e fugiu para a rua. Quando a vítima passava pelo local, o cão avançou. Mordida na perna esquerda, a mulher foi levada para o hospital. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Taboão da Serra. O dono do pit bull foi autuado por omissão de cautela na guarda de animais e por lesão corporal culposa. Esse foi o segundo caso de ataque de pit bull neste domingo e o terceiro do fim de semana. Ontem, foi enterrado no Cemitério de Vila Mariana um idoso que acabou morto pelo pit bull que mantinha em casa, na zona Sul de São Paulo.