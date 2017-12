Pitbull ataca três meninas em escola de Itu-SP Três meninas, com idades entre sete e oito anos, ficaram feridas após serem atacadas por um filhote de Pitbull ontem em Itu, interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), as crianças brincavam com uma bola nos fundos da escola rural da cidade quando o Pitbull escapou da casa vizinha, avançou sobre a bola e, em seguida, sobre as crianças, que sofreram escoriações. As vítimas foram medicadas e liberadas. Depois do ataque, o filhote foi levado ao Centro de Controle de Zoonoses da cidade.