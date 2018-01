Pitty se apresenta hoje no Second Life

A cantora baiana Pitty se apresenta hoje, às 20h, na réplica virtual da Avenida Paulista, no Second Life. Durante o show, o avatar (personagem no mundo virtual) de Pitty tocará as músicas do DVD Desconcerto Ao Vivo. Além de celebrar os 454 anos da cidade de São Paulo, a festa inaugura a ilha da Avenida Paulista no mundo virtual. O espaço, desenvolvido pela empresa Brasil Second Life, reproduz no metaverso o trecho da Avenida Paulista localizado entre a Rua da Consolação e a Alameda Ministro Rocha Azevedo. Para acompanhar o show, é preciso ter o navegador do Second Life instalado no seu computador. Clique aqui para baixar uma cópia do programa. O palco da apresentação está montado nas coordenadas Nova Ilha Brasil (183, 182, 41). Clique aqui para teleportar. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.