Pizza Hut aceita pedidos via mensagem de texto

A Pizza Hut desenvolveu um sistema que permite que os clientes façam seus pedidos pelo celular, o que acirrou a competição para vender mais pizzas usando, para isso, as últimas novidades do mundo tecnológico. A Yum Brands Inc apresentou, nesta semana, um novo serviço que possibilita os usuários a fazerem seus pedidos em qualquer um dos seus 6.200 canais via mensagem de texto ou acessando a internet pelo celular. As grandes redes de 'pizza delivery' americanas têm investido muito tempo e dinheiro nas ferramentas do celular acreditando que esse será um meio de alavancar as vendas num mercado tão competitivo como esse. "Queremos disponibilizar o máximo de acessibilidade", disse nesta quarta-feira, 16, o diretor de marketing digital da Pizza Hut, Bernard Acoca. "Temos um público alvo que está sempre antenado nas novidades tecnológicas. Eles usam o celular pra tudo... Queremos estar aonde nossos clientes estão." Em menos de 5 anos, a Pizza Hut pretende ganhar metade de sua renda de pedidos feitos via internet e celular, ele acrescentou. Apesar disso, a Pizza Hut não é a primeira empresa a aceitar pedidos feitos por celular, mas a base de Dallas afirma que o serviço oferecido pela companhia é o mais compreensível e abrangível. Em setembro, a Domino's oferecerá a seus clientes a possibilidade de fazer pedidos via celular em metade dos seus 5.100 restaurantes. "Estamos felizes que a Pissa Hut já dispõe esse serviço. É ótimo para o mercado", disse o porta-voz da Papa John's, Chris Sternberg. A Papa John's foi a primeira a providenciar pedidos via internet, em 2001, e a primeira a oferecer pedidos mensagem de texto, em novembro de 2007. "Usuários online são os mais disputados", disse Sternberg, que afirma que a mensagem de texto será o próximo "boom" entre pessoas de 14 e 25 anos."