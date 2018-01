Pizza, no fim de noite no Arturito A chef Paola Carosella tem um lema: desperdício zero. Em sua cozinha não sobra nada. Legumes que estão no cardápio e não foram consumidos tendem a virar, depois de meia-noite, um dos pratos mais disputados que saem do famoso forno a lenha do Arturito. A receita não tem segredo. É só dispor sobre uma fatia de pão mouro os mais variados legumes, frios, queijos e o que for encontrando e combinar bem. Depois de uns minutinhos perto da brasa, tal qual a abóbora de Cinderela, o empilhamento de sobras se transforma na pizza da brigada. Mas não é só isso. Todo dia, entre 18h e 18h30, os 36 funcionários da equipe comem, muito bem, nas mesas do salão. Cinco minutos depois da última garfada, numa rapidez impressionante, o salão volta a ficar impecável. O cardápio, organizado pela subchef, Débora Shornick, tem o "pratinho" básico das cozinhas (arroz e feijão), uma fonte de proteína, salada, massas, suco e regularmente uma surpresa feita com ingredientes do menu do restaurante. A ordem é a seguinte: todo mundo ajuda. Quem entra mais cedo vai pondo água no feijão, e depois as praças assumem a finalização das guarnições. Apesar de não ter nada a ver com o cardápio do restaurante, o Paladar encontrou ali um PF ítalo-argentino-brasileiro: arroz, feijão, batata frita, linguiça acebolada e ainda penne com creme de abóbora. Um feliz começo de noite. HORA DA BOIA Terça-feira, 1º. de setembro 17h50, nos últimos degraus que levam à cozinha do Arturito há uma funcionária de branco parada esperando, a primeira da fila. Do pé da escada vinha o som da máquina de espremer laranja. 18 h, assadeiras são dispostas no balcão. Feijão, arroz, batata à portuguesa, penne com creme de abóbora, linguiça acebolada e salada (esse prato aí da foto). A fila anda rápido. Os pratos se formam, fartos. Todos descem ao salão. Talhares tilintam. 18h40. Os funcionários já estão de volta a seus postos e o salão está limpo e prontinho para receber os clientes. Veja também: A cozinha da cozinha La Casserole e as joias de porco Quinta-feira, dia de rabada no Kinoshita No Eñe, o sucesso vem do Grajaú Arroz, feijão e farofa, no A Figueira Cada turno do Jardim de Napoli reúne 75 No Georges Blanc, comecei cozinhando para a brigada No Per Se, de NY, equipe tem até jantar temático