Placa ‘econômica’ para computador: funciona? Eles são uma pechincha: sintonizam TV e rádio, prometem capturar imagens com qualidade de DVD e custam a partir de R$ 100. Bem melhor que o gravador de mesa, certo? Nem sempre. O Link testou três modelos econômicos de dispositivos que capturam, via computador, imagens de videocassete ou filmadora. Foram colocadas à prova as placas internas PCI PlayTV 8000 GT, da PixelView, e Real Angel 330, da PowerColor. Elas têm o preço sugerido pelos fabricantes de R$ 300 e R$ 190, respectivamente. Mas podem ser achadas facilmente a R$ 100. Também foi testado o dispositivo externo Dazzle DVD Recorder, da Pinnacle, que custa R$ 240 e conecta-se ao PC por USB. Nas lojas há outros dispositivos mais completos – e caros. Devido às configurações, eles são mais voltados para trabalhos profissionais. E com o custo baixo dos gravadores de mesa não se justifica, por exemplo, pagar mais de R$ 500 para converter fitas de vídeo. Além disso o processo é mais trabalhoso no micro. Então vamos aos econômicos. Em comum os modelos testados trabalham melhor em PCs com processadores de pelo menos 2 gigahertz (GHz) e 512 megabytes (MB) de memória RAM. Caso contrário, o vídeo digitalizado pode ficar ruim, com quadros faltando e som fora de sincronia. Entre os modelos testados, os mais baratos têm mais recursos. O PlayTV 8000 GT, da PixelView, e o Real Angel 330, da PowerColor, além de capturar vídeos, têm controle remoto e sintonizam TV e rádio. E funcionam? Bem... As imagens digitalizadas no modo "qualidade de DVD" ficaram manchadas. Não deu para ver o rosto das pessoas quando à distância. O PowerColor foi pior. Deixou fantasmas. Nenhum deles é boa opção. Por outro lado, o Dazzle DVD Recorder chama a atenção pela simplicidade. Não tem receptor de TV ou controle remoto. É uma caixinha com entradas de áudio e vídeo e um plugue USB. Traz o software Pinnacle Studio 10, ótimo para edição de vídeo e que grava DVDs, e o Instant DVD Recorder. Mas há um inconveniente. Dos dois softwares que acompanham o Dazzle, apenas o Instant DVD Recorder é compatível com o padrão brasileiro Pal-M. Mas esse programa só permite gravações em tempo real. Se você quiser capturar para editar depois, deve usar o Studio 10, que só aceita os padrões NTSC, Pal e Secam. Se o seu videocassete for mais novo, deve ter a opção para exibir o filme através do sinal em NTSC. Caso contrário, será preciso um transcodificador que custa R$ 80. Se o caso for capturar a partir de uma filmadora não há problema, pois a maioria grava e reproduz em NTSC. A imagem digitalizada pelo Dazzle é muito superior ao da PixelView e da PowerColor. Porém, embora não faça feio, não tem a mesma nitidez e contraste obtidos em um gravador de mesa. Se estiver com a grana curta, for capturar a partir de uma filmadora ou videocassete novo e não quiser gastar com um programa de edição (veja ao lado), o Dazzle é uma opção que pode ser considerada. R.M.