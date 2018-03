Os equipamentos identificariam os veículos e alertariam os motoristas por meio de mensagens sonoras e visuais. Se um caminhão for mais alto do que deveria, quando trafegar numa faixa antes de passar sob a ponte, um painel eletrônico exibirá a placa e emitirá um alarme, direcionado para aquela faixa de rolamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.