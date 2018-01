Placas de vídeo dão poder aos games

É inevitável. A primeira coisa que muita gente faz quando compra um novo PC é experimentar um game para ver como ele roda. Depois de comprar a última novidade em jogos que havia na loja, o pobre usuário o configura para rodar com todos os efeitos no máximo. E na hora de rodar o game, na maioria das vezes, o que rola na tela é uma sucessão lenta de slides, para horror e desalento do jogador. Como é possível um computador com processador veloz de dois núcleos, vários gigabytes de memória RAM e muito espaço em HD rodar de forma tão deprimente um simples jogo? A resposta é uma só: a culpa é da placa de vídeo. A placa de vídeo é o componente que é responsável por traduzir em imagens o que acontece nas entranhas do computador. A maioria dos PCs tem uma placa gráfica integrada à sua placa-mãe, mas raramente o desempenho excede o básico que um PC deve fazer, que é exibir o visual de programas simples como o Word, rodar DVD e exibir fotos e páginas da web. Mas escolher uma placa de vídeo pode ser uma tarefa hercúlea. Além de uma infinidade de modelos, é preciso levar em conta vários fatores antes de levar uma para casa (veja abaixo). Mesmo quem é velho de guerra no mundo dos PCs fica muito confuso na hora de comprar. E imagine o medo de jogar fora pelo menos R$ 800 numa placa inadequada... Foi o medo de errar que levou muitos amigos a consultarem o especialista em tecnologia Fernando Rafael Wiek, de 25 anos. Considerado um "alfa geek", um mestre da informática pelos seus amigos, ele sempre é referência na hora de comprar um novo componente para o computador. "Eu comecei a me envolver com tecnologia por causa de videogames. Ganhei um computador aos 13 anos e queria saber como usar essa plataforma para rodar jogos." conta Wiek. "Como fui um dos primeiros a ousar abrir e trocar peças no PCs, acabei virando referência entre os amigos." Trocar uma placa de vídeo não é muito complicado. Basta tomar alguns cuidados básicos. O primeiro é ler o manual da placa antes de abrir o PC. Muitos dos problemas que podem aparecer pelo caminho são evitados dessa maneira. Antes de pegar a placa com as mãos, segure no gabinete ou na fonte do seu PC, sempre desligado, para descarregar a eletricidade estática que possa estar em seu corpo. Isso evita que a memória ou a GPU sejam afetadas por faíscas eletromagnéticas. As placas mais modernas utilizam energia direto da fonte do computador para funcionar. Tome cuidado para não sobrecarregar sua fonte, pois isso pode queimá-la e até fazer com que seu PC não ligue. Verifique o quanto de energia sua placa consome e se sua fonte é adequada para a quantidade de componentes que estão ligados. Se precisar compre uma fonte mais potente, pois além de garantir um bom desempenho, você protege as peças do seu PC de uma sobrecarga energética. Os drivers, o conjunto de instruções que fazem o sistema operacional entender como usar a placa, devem receber atenção especial. Desinstale os drivers de sua placa atual antes de instalar uma placa nova. Muita gente prefere formatar a máquina antes de "espetar" uma placa nova, mas basta retirar os drivers antigos, seguir à risca o manual de instruções e baixar os últimos drivers da sua placa para seu sistema continuar estável.