Placas-mãe nacionais superam contrabando O mercado nacional de tecnologia vive hoje um bom momento, com o reaquecimento nas vendas de PCs, graças a incentivos como o programa governamental Computador para Todos, do governo federal, e ao câmbio favorável, que baixou o custo de componentes e tornou os micros mais acessíveis para o consumidor final e para as empresas. Os números dão conta de que o mercado de PCs cresceu 36% no ano passado, atingindo 5,5 milhões de unidades vendidas. E, indo a reboque desta recuperação, fabricantes de placas-mãe comemoram números positivos na produção e já superam o contrabando. E o volume de fabricação local delas, também chamadas de motherboards, onde se espetam memória e processadores que botam um PC em funcionamento, deve chegar a 4 milhões de unidades neste ano, de um mercado estimado em 7 milhões de unidades/ano segundo dados do setor. Com um crescimento de 135% em relação a 2005, essa produção é seguida pelo recuo do mercado ilegal, que deve fechar 2006 com 2,1 milhões de unidades vendidas. Em 2005, para se ter uma idéia, este número foi estimado em 3,3 milhões de unidades. Oportunidade "Estamos aproveitando o bom momento do mercado nacional, fazendo com que a participação do contrabando na área recue de 60% para 30% ainda neste ano", diz Vicente Soares, diretor de marketing da fabricante nacional Digitron. É um cenário bem diferente do que o setor enfrentava dois anos atrás, quando o elevado preço do dólar e o contrabando inundaram o mercado informal com PCs montados, o chamado mercado cinza, fazendo companhias como a Itautec abandonar o mercado de consumo e quase levando à lona os poucos fabricantes nacionais que se dispuseram à montagem local de componentes. "Quem conseguiu manter as operações depois de um período de forte retração colhe agora os frutos da retomada nas vendas", afirma Soares. Segundo o executivo, a repressão ao contrabando e os programas de incentivo nivelaram a competição entre o produto nacional e o importado. "As placas feitas aqui, hoje, tem custo muito próximo das montadas em Taiwan ou na China", afirma. De acordo com Soares, 40% da produção da Digitron abastece distribuidores, que repassam as placas para pequenos integradores e empresas regionais, enquanto que 60% ficam concentrados em marcas como Toshiba, Positivo e Itautec (esta última ainda vende PCs no mercado corporativo). Em 2005, a empresa faturou US$ 72 milhões e a previsão para este ano é de que este valor chegue a US$ 125 milhões. Em março passado, a Digitron atingiu 182 mil peças produzidas, aumento de 120% em relação ao mesmo mês do ano passado. Agora, a empresa quer investir cerca de US$ 10 milhões na expansão de sua capacidade produtiva em Manaus. Consumo O incentivo ao consumo e o acesso ao crédito em programas governamentais e no varejo foram grandes incentivadores à compra de novos micros, mas também pesou a favor a renúncia fiscal presente na chamada MP do Bem, que isentou do imposto PIS/Cofins os micros com valor de até R$ 2,5 mil. "O dólar mais baixo também barateou o custo dos componentes na área de microinformática, criando um movimento virtuoso no mercado e fazendo o mercado cinza recuar de 80% para cerca de 64%", afirma Luis Fernando de Albuquerque, gerente de produtos de computação pessoal da HP Brasil. "Com tudo isso, foi a primeira vez que o Brasil registrou um primeiro trimestre mais forte que o último trimestre do ano anterior", afirma Reinaldo Sakis, analista da empresa de pesquisas IDC. Ele explica que o consumidor brasileiro está acostumado a aproveitar o 13º salário no final do ano para comprar um micro novo, mas a existência do programa Computador para Todos, que fornece financiamento a juros baixos para micros de baixo custo com Linux mudou o perfil de consumo. "Diante de um micro de marca, com garantia, além de compras parceladas, o consumidor deixou de lado o PC montado." Outra fabricante que comemora bons resultados é a também brasileira Tecnoworld, que monta placas-mãe para micros de mesa e notebooks, e que tem dobrado sua produção a cada ano nos últimos tempos. "Se em 2003 nossa planta em Manaus produzia 15 mil placas/mês, saltamos para 60 mil placas mensais no ano passado e, neste ano, devemos chegar a 100 mil unidades mensais", afirma Cláudio Princz, gerente de marketing da empresa. De acordo com o executivo, metade de sua produção fica concentrada em grandes fabricantes de PCs como Novadata e Positivo, deixando os outros 50% divididos entre distribuidores que abastecem o varejo e integradores de menor porte. "O câmbio facilitou a montagem nacional e vemos que os fabricantes de placas-mãe com operações no Brasil acabaram sendo favorecidos. Temos visto inclusive uma corrida intensa dos fabricantes para aumentar a produção e criar novas linhas de modelos, o que não tem ficado restrito às motherboards. A Samsung, por exemplo, que fornece HDs para nossos micros, ampliou em mais de 50 sua linha de HDs em Manaus", afirma Fabio Gaia, diretor da Officer, distribuidora que fornece micros de marca própria para integradores. Segundo Gaia, o movimento no mercado nacional também está beneficiando toda a cadeia de negócio envolvendo PCs. "Todos os revendedores estão contratando, ampliando suas equipes. Isso faz com que a geração de impostos e produtos se amplie, criando novas oportunidades nas fábricas em ações de suporte e marketing", finaliza.