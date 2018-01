Planalto registra aumento de 50% no número de turistas

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, em levantamento feito a pedido do Broadcast, um total de 2.529 pessoas passou pelos corredores e salões da sede do governo federal entre os dias 9 e 24 de junho. No mesmo período em 2013, o local de trabalho da presidente Dilma Rousseff recebeu 1.682 visitantes. Palco principal da política no País, mas ainda pouco visitado por brasileiros, o Planalto assiste a um crescimento de turistas estrangeiros: eles foram 30% dos visitantes registrados no Palácio até agora.

Prevendo o aumento de turistas de outros países, a equipe de Relações Públicas do Planalto contratou quatro tradutores trilíngues e dois intérpretes da linguagem de sinais (Libras). Outros quatro servidores foram escalados para apoiar os visitantes, além de dois auxiliares para pessoas com deficiências e o reforço de 11 voluntários que estudam Turismo. A fraca rede de internet sem fio (Wi-Fi) do Planalto foi reforçada com um canal específico para os turistas da Copa.

O aumento de visitantes serviu de mote também para que o Rolls-Royce presidencial subisse na última segunda-feira (23) da garagem para o saguão principal do Planalto. Normalmente, o veículo usado no desfile de posse de presidente e no de 7 de Setembro fica exposto ao público apenas aos domingos - e do lado de fora do Palácio. A exceção vai durar até 16 de julho, quando o automóvel de 61 anos, com motor de 6 cilindros e potência de 120 cavalos, voltará para a garagem.

Além do carro, que já transportou, entre outros poderosos, a rainha Elisabete II, da Inglaterra, o Planalto preparou a exposição Futebol-Arte nas lentes de Alberto Ferreira como atração. O turista também tem acesso aos principais espaços do Palácio - salões, salas de reuniões e o Gabinete Presidencial - nos finais de semana, quando Dilma despacha do Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência. Os salões e corredores do Planalto abrigam uma série de obras de arte de artistas renomados, como Di Cavalcanti, Djanira da Motta e Silva, Burle Marx, Bruno Giorgi e Frans Krajcberg.