'Planeta dos Macacos' chega ao topo das bilheterias nos EUA

O filme "Planeta dos Macacos" em 3D arrecadou 73 milhões de dólares em vendas de sexta a domingo, de acordo com estimativas da Rentrak. "Transformers: A Era da Extinção", sequência que dominou a bilheteria nos dois últimos finais de semana, caiu para segundo lugar, com arrecadação de 16,5 milhões de dólares.

"Tammy", comédia de Melissa McCarthy sobre uma funcionária de fast food que é demitida, está em terceiro lugar, com 12,9 milhões de dólares.

"Planeta dos Macacos" retoma a história do filme de 2011 "Planeta dos Macacos: a Origem" 10 anos depois. Andy Serkis volta como César, macaco inteligente que lidera sua espécie e negocia suas interações com os poucos humanos que sobreviveram ao vírus mortal.

Os filmes são regravações da série que começou com o clássico filme de 1968 sobre os macacos que iniciam uma revolução.

"O Confronto" começa mais forte que "A Origem" de 2011, que arrecadou 54,8 milhões de dólares durante sua semana de estreia. "O Confronto" também superou estimativas iniciais de um lançamento de 63 milhões a 70 milhões de dólares em cinemas norte-americanos.

"Planeta dos Macacos" adicionou outros 31 milhões de dólares nos mercados internacionais para uma estreia global de 104 milhões de dólares, de acordo com o estúdio 20th Century Fox, unidade do 21st Century Fox que fez o lançamento.

Críticos aplaudiram a sequência, com 91 por cento das críticas no site Rotten Tomatoes recomendando o filme.

Chris Aronson, presidente das distribuições norte-americanas do 20th Century Fox, disse que a estreia foi "a bilheteria perfeita. É raro quando críticos e audiência gostam da mesma propriedade, mas não é apenas um sucesso de verão. Há reflexão e inteligência neste filme", que custou 170 milhões de dólares.

O forte início para "Planeta dos Macacos" ajudou a levantar as vendas de ingressos de verão, que continuam significativamente atrás dos números do ano passado. Os cinemas totalizaram 2,484 bilhões de dólares desde o início de maio, 20 por cento abaixo do mesmo período no ano passado, de acordo com a Rentrak.

"Transformers: A Era da Extinção", estrelando Mark Wahlberg na quarta sequência do filme, é uma das maiores atrações da temporada e na semana passada se tornou a maior bilheteria de todos os tempos na China. As vendas globais até domingo atingiram 752,5 milhões de dólares, de acordo com a distribuidora Paramount Pictures, unidade da Viacom.

A comédia "Anjos da Lei 2" terminou em quarto lugar. O filme, que traz Channing Tatum e Jonah Hill como policiais secretos, coletou 6,7 milhões de dólares em cinemas norte-americanos durante o final de semana.

A sequência da animação "Como treinar o seu dragão 2" arrecadou 5,9 milhões de dólares, em quinto lugar.

"Tammy" foi lançado pela Warner Bros, unidade da Time Warner Inc. O estúdio da Sony Corp distribuiu "Anjos da Lei 2". "Como treinar seu dragão 2" foi lançado pelo 20th Century Fox.