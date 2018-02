Tom Zé, CANTOR, COMPOSITOR E JARDINEIRO

1. Como começou sua boa relação com o meio ambiente?

Quando era criança, no meu mundo a ética estava presente em todas as atitudes. Só para dar uma ideia, Irará (na Bahia) tinha 3 mil almas e essa população era a mesma há cem anos, ninguém podia prescindir de ninguém. E meu pai era então um ecologista.

2. Como seu pai lhe orientava?

Eu me lembro que uma vez estava resfriado e lavei rosto com água quente, não tinha água encanada. Meu pai disse: "Enquanto você está gripado você usa, mas quando parar a gripe, não fique viciado em tomar banho quente." Eu tomei banho frio até vir para São Paulo, com 32 anos. E vejo agora a Sabesp fazer propaganda de que pode vender à indústria água de qualidade não potável para fazer coisas que não precisam de água potável. E toda sexta-feira os zeladores lavam chão com água potável, meu Deus do céu!

3. Como economiza água?

Lembro que o Telê Santana dizia aos jogadores de futebol para jogar água e desligar o chuveiro para passar sabão. Eu passava sabão com chuveiro ligado. Telê Santana dizia isso e nunca me esqueci. Na infância tinha uma vida tão íntima e tão respeitada com a natureza, então tenho alguma coisa de cuidado com ela. Além disso eu sou jardineiro do meu prédio. Agora fui promovido, ganho um salário mínimo e meio.

AQUECIMENTO GLOBAL

Erosão costeira deve aumentar no NE

Nos últimos 50 anos, o mar avançou mais de 200 metros sobre a planície costeira de Caravelas, na Bahia, o que levou à destruição de manguezais. Essa erosão costeira atinge diversas regiões do Nordeste, e deve se agravar com as mudanças climáticas. O aquecimento global, além de elevar o nível do mar, pode alterar a distribuição dos ventos. Segundo José Maria Landim Dominguez, professor da Universidade Federal da Bahia, como as ondas são geradas pelos ventos, a direção e a intensidade delas também deve mudar, alterando o transporte de sedimentos ao longo da costa, causando erosão. / AFRA BALAZINA, ANDREA VIALLI e LUCIANA ALVAREZ

"A peça produzida por Aldo Rebelo (...) é premeditadamente contrária ao patrimônio florestal, não consulta a população da floresta, nem o setor produtivo da floresta, nem os que estudam a floresta."

Marcio Santilli

DO INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA)