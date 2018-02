Já passa de 300 o número de animais e aves marinhas que, desde a semana passada, vêm aparecendo mortos em praias no litoral de São Paulo. Nos últimos dois dias, 292 pinguins foram recolhidos entre Praia Grande e Peruíbe. Ontem também surgiram animais mortos em várias regiões do Guarujá e Bertioga.

A maior parte tem sido encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais e Aves Marinhas, no Guarujá. Segundo a veterinária do centro Andréa Maranho, a época é de migração desses animais, quase todos procedentes da Patagônia. Alguns sobreviveram e estão em recuperação no local - um golfinho, duas fragatas, três pinguins, três atobás e 14 tartarugas. As primeiras análises mostram que os animais mortos estavam fracos, com baixo peso e sem alimento no estômago. "Descartamos qualquer hipótese de poluição", diz. Eles podem ter vindo atrás de alimento e ter sido arrastados pela ressaca.

FLORESTAS

Concessão florestal será monitorada

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acordo de cooperação técnica entre o Serviço Florestal Brasileiro e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais garantirá o monitoramento com satélites da extração de madeira nas áreas de concessão florestal (aluguel de floresta). A primeira a operar será a Floresta Nacional do Jamari (RO).

REPÚBLICA DOMINICANA

Espécie invasora venenosa preocupa

O governo da República Dominicana está preocupado com a proliferação do peixe-leão-vermelho (Pterois volitans), espécie venenosa natural dos recifes de coral dos oceanos Índico e Pacífico. Integrantes do Ministério do Meio Ambiente e pesquisadores sugerem a captura intensiva como forma de evitar danos para outras espécies e para a cadeia alimentar.

CAÇA

Chifre faz rinoceronte virar alvo na África

Os cada vez mais ricos mercados asiáticos têm levado a um aumento da caça do rinoceronte. Seu chifre, moído, é usado na Ásia para tratar reumatismo e gota, por exemplo. Nos últimos anos, porém, ganhou a reputação de ser um afrodisíaco e sua popularidade cresceu entre os novos-ricos. A vítima (foto) mais recente foi encontrada na semana passada na Reserva Natural Krugersdorp, na África do Sul. Ele foi abatido com um dardo tranquilizante, teve seu chifre retirado e sangrou até morrer. O país perdeu cerca de cem rinocerontes neste ano - no ano passado inteiro, foram 122. O governo colocou mais recursos para combater a caça. / AFRA BALAZINA e ZULEIDE DE BARROS, ESPECIAL PARA O ESTADO, com AGÊNCIAS